【血色星期一】油價暴跌！跌出新興市場央行「救市技窮」

外國媒體報道，國際油價暴跌打擊了許多新興市場國家貨幣，當地央行正面臨「政策選擇困境」，如何以支持其經濟。

惠譽解決方案國家風險和全球戰略負責人Cedric Chehab說：「新興市場的央行正面臨其貨幣巨大拋售，那麼，他們能做甚麼？他們是降低利率以刺激經濟增長，還是提高利率以支持本國貨幣？」

他認為，很多新興經濟體央行將被這「選擇困難」左右。這些經濟體的貨幣很大程度暴露於石油市場風險，包括墨西哥和俄羅斯，以及經常帳戶和財政雙赤字的國家，例如印尼。

周一(9日)，美元兌俄羅斯盧布上漲了6%以上，對墨西哥披索上漲了4%以上，對印尼盾上漲了近1%。這意味着俄羅斯盧布、墨西哥披索，以及印尼盾全部大幅貶值。

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