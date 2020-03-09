【血色星期一】油價點殘？每桶油竟不及每桶蒸餾水
2020年03月09日 17:53
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(Getty Images圖片)
綜合媒體報道，隨着油價一度狂瀉至每桶30美元，這是甚麼概念？就是一桶礦泉水的價格原來是原油的6倍，一桶可口可樂則較原油貴72倍！
數據顯示，一桶原油約158.98升，以紐約期油每桶30美元計算，換算後油價為每升0.19美元，即每升大約1.47港元。再看看蒸餾水，以市面上1升水價格約10港元計，是國際原油價格的6倍有多，名副其實「油不如水」。
如果以可口可樂換算更明顯！假設1升罐裝可樂價格約105港元，就是國際油價的72倍。
說回今次「價格戰」，根據2018年全球原油產量統計，美國原油產量高居世界第一，約佔全球13.2%，而美國、俄羅斯、沙特三國的產量佔比全球將近40%，眼下這三大產油國的情況不容樂觀。
有分析認為，如果油價跌至20多美元，俄羅斯會在3個月內妥協；但若價格保持在40多美元，俄羅斯要妥協可能需時一年，因俄羅斯可以容忍40美元油價。低於50美元則對石油輸出國組織(OPEC)造成嚴重傷害，各方都會有強烈的妥協動力。美國則大約30美元。換言之，中東地區似乎最危急。
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