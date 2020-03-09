【血色星期一】歐美勢衰退　華爾街痛苦終必累街坊

外國媒體報道，著名機構太平洋投資管理公司(PIMCO)表示，美國與歐洲上半年面臨陷入技術衰退(即連續兩季經濟按季負增長)是有「明確可能性」，主因是新冠肺炎疫情衝擊需求與供應，並帶動投資者轉向避險資產。

該機構警告，經濟最糟糕的情況仍會在未來數月來臨，拖累因素包含中國製造業景氣大幅下滑，以及與外出旅遊相關服務的市場轉弱，惟預期衰退會很短暫，基本的假設是疫情會在未來兩個月內達到高峰。

雖然預測經濟下半年會復甦，但「我們擔心美國信貸圈在一個企業現金流下滑的環境中，會出現裂痕，這可能導致金融環境劇烈緊縮，對實質經濟產生阻力」。該機構預測聯儲局將減息最少0.5厘，包括新興市場在內的其他央行，可能會在未來數周內減息或採取行動，各國政府亦會進一步寬鬆財政政策。

另外，三菱聯合銀行(MUFG)首席經濟學家Chris Rupkey更警告，天要塌下來了，要盡能力離場，華爾街的痛苦最終勢必會深深衝擊大眾經濟。

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