新冠肺炎：港鐵康城商場招租放緩　商戶要「睇定啲」

考慮到日出康城現有約1萬戶居民，商場仍計劃於下半年分期開幕，當中餐飲、娛樂、超級市場等民生商戶已準備就緒，優先為居民補給日常需要。

港鐵早前已因應疫情的衝擊，為旗下商戶推出解困措施，寬減2、3月份的一半租金。他指出，會繼續留意市況發展，如持續疲弱會再考慮減租，視乎受影響程度及規模再制定方案，希望與商戶共度時艱。公司每年有約1/3商場面積需要續租，現時氣氛較弱，作為商戶老闆續租較保守，對於會否推出特別措施吸引租客，現階段作評估言之尚早。

鄧智輝指出，肺炎疫情已爆發了一段時間，土地招標工作除了視乎市況，也要配合技術條件及工程進度等，但香港房屋需求龐大，因此招標步伐不會放緩。

2020至2021財政年度將推出三項鐵路物業發展，合供提供約4,050個單位，當中將軍澳日出康城第13期佔約2,500伙，黃竹坑站第5、6期分別有700至800伙。至於物業銷售也要配合發展商步伐，近日開價的會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，收票情況不俗，過去兩周樓市氣氛較早前活躍，認為當項目獲得預售文件就要推出。

而安排下年度推出的將軍澳日出康城及黃竹坑站項目，均為各自的最後期數，由於已有多年未有興建新的鐵路線，若未來新鐵路線繼續沿用鐵路加物業的融資模式，屆時會就有新供應，並強調港鐵並非發展商，故沒有土地儲備的概念。

事實上，港鐵一直就鐵路沿線主進行研究工作，審視土地發展潛力，其中小蠔灣港鐵車廠上蓋發展項目，已獲城市規劃委員會通過分區計劃大綱圖，項目設施、公私營比例等仍與政府商討，會尋找最快的發展方案。

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