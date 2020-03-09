【零售浩劫】萊爾斯丹淨減85間舖 3個月銷售瀉三成
2020年03月09日 18:06
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鞋履品牌萊爾斯丹(00738)公布，截至今年2月29日止3個月自營零售業務總銷售按年下跌30.9%及同店銷售下跌18.5%。期內電子商貿業務總銷售按年增長7.2%。
截至2月29日，集團於中國內地、香港及澳門共設有441間零售店舖，按年淨減少85間。其中包括位於中國內地、香港及澳門的390間自營店舖，以及位於中國內地的51間特許經營店舖 。
另外，疫情對集團自今年1月下旬至2月底銷售表現造成不利影響。因現時不能確定疫症將會維持多久，集團仍在進行評估疫症帶來的風險及潛在的負面影響。
萊爾斯丹在中國大陸、香港及澳門從事設計、開發、生產以及銷售男女裝鞋履、手袋及配飾等產品。旗下主要自營品牌包括le saunda、le saunda MEN、LINEA ROSA、PITTI DONNA及CNE。
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