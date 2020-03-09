【血色星期一】IEA指俄國對賭油市　結果恐令人後悔

外媒報道，國際能源署(IEA)署長Faith Birol表示，新冠肺炎疫情對原油市場造成前所未有的影響，第一季原油市場可能出現每日350萬桶的供應過剩。

石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯未能達成進一步每日減產150萬桶的協定，沙特隨即發動「全面油價戰爭」。油價周一(9日)大瀉，目前紐約期油跌19.6%，每桶報33.19美元；布蘭特期油跌18.6%，報36.85美元。

Birol表示，如果油價跌穿每桶25美元，幾乎與開發成本打平，將導致美國暫停開發頁岩油。他又指，俄羅斯在原油市場上進行賭博，可能會造成令人後悔的結果。要恢復原油市場穩定，對產油國來說具有挑戰性。

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