【血色星期一】花旗料油價未來幾周將惡化　睇20美元

外媒報道，花旗集團大宗商品研究主管Ed Morse表示，石油需求與供應罕見地同時受衝擊，可能令油價跌至20多美元水平。此為繼諮詢機構IHS Markit和高盛後，再有一家機構估計油價會跌至約20美元。

由於新冠病毒疫情蔓延全球，嚴重打壓需求，原油價格已十分低迷，「價格戰」進一步令油價周一大跌。Morse預計未來幾周，情況可能進一步惡化，並指供需同時受挫的情況很罕見，故更難走出困境。

Morse指，俄羅斯政府不知出於何種理由，認為與石油輸出國組織(OPEC)的所有合作都失敗了，因為他們已放棄了市場佔有率，而美國則乘勢而入。沙特的反應「是向其他產油國，尤其是俄羅斯暗示，如果你們想回到軌道上來，我們很樂意配合。否則，我們就把事情搞砸，讓雙方及大家都不好過」。

他又認為，這次有可能是讓俄羅斯回到談判桌的短期的戰術，或需要大約一個季度的時間。他估計，美國石油生產商可在每桶40美元穩定紐約期油的供應，若低於這水平產量便開始下降，約有6個月的滯後。

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