利福去年營業額大跌18%　對香港零售前景感悲觀

該公司表示，近幾個月來新冠肺炎肆虐，訪港旅客人次及本地消費嚴重受挫，進一步打擊本港經濟。加上潛在的社會風波可能延續，或將進一步損害本地的營商環境及消費意欲，管理層首次對來年香港零售市場的前景感到悲觀。

利福國際股價周一(9日)曾挫7%，收市仍跌5.52%，報6.85元，創2009年5月以來收市價新低。

按業績報告披露，去年公司溢利增加，主因金融投資組合的公平值收益增加。若撇除該些非現金公平值變動，公司去年全年經營溢利按年減逾一成八，去年下半年只錄得經營溢利6.4億元，較上半年的約9.9億元大幅下降35.1%。

公司續指，去年下半年示威活動及其他社會事件在其百貨店附近頻仍發生，干擾業務的正常經營，旗下店舖屢屢要縮短營業時間，甚至休市。

其中，銅鑼灣崇光百貨去年下半年約共60個營業日受到影響，該店的銷售收入去年下半年按年減少33.8%，而全年則按年下跌19.4%；全年整體客流量下降15.5%，逗留購買比率則下跌0.3個百分點至33.8%。尖沙咀崇光百貨營運情況同樣大受影響，去年下半年銷售收入按年大跌46%，全年則大跌18.8%。

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