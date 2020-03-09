樓價UPDATES：各區屋苑交投有回升趨勢

「疫市」下業主叫價取態回軟，樓市在減價盤帶動下，各區多個屋苑近日交投有回升趨勢。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣香島3座高層A室，實用面積1,175方呎，四房雙套房間隔，叫價約2,900萬元，減至2,780萬元成交，實用呎價23,660元，屬屋苑同類型單位首宗二手轉售個案，原業主於2016年10月份以約2,769.3萬元入市，是次帳面接近平手離場。

●小西灣藍灣半島7座低層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，成交月租1.8萬元，實用呎租39.4元。

●柴灣雅麗閣低層H室，實用面積364方呎，兩房間隔，獲區外客以460萬元承接，實用呎價12,637元。

●鰂魚涌太古城南山閣高層D室，實用面積689方呎，減租1,300元，以月租2.57萬元租出，減幅4.8%，實用呎租37.3元，較市價低約5%。

●灣仔修頓花園低層3室，實用面積423方呎，一房間隔，附有約80萬元全屋裝修，成交價840萬元，實用呎價19,858元。

●灣仔永星苑低層D室，實用面積353方呎，一房間隔，業主叫價635萬元，一度減至600萬元，吸引多組買家出價競爭，最終以608萬元易手，實用呎價17,224元。

●港島西匯賢居中層D室，實用面積451方呎，兩房間隔，去年11月開始放盤，業主原叫價1,120萬元，減價120萬元或約10.7%，以1,000萬元沽出，實用呎價22,173元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月已暫錄10宗成交，較上月同期1宗顯著急增，其中3期百老滙街84號中層B室，實用面積543方呎，兩房間隔，最初開價780萬元，累減53萬元，以727萬元成交，實用呎價13,389元。

●長沙灣四小龍屋苑本月錄約10宗成交，當中泓景臺亦順利發市，屋苑7座中層D室，實用面積512方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實用呎價16,797元。原業主2008年9月以300萬元入市，單位升值逾1.8倍。

●碧海藍天3座高層D室，實用面積511方呎，兩房間隔，今年初放盤叫價約920萬元，減價50萬元後，以870萬元成交，減幅約5.4%，實用呎價17,025元。

●奧運站柏景灣7座中層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，今年2月以970萬元放售，直至近日減價35萬元或約4%，實用呎價20,824元。

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新界區

●青衣區於過去周末連錄7宗成交，包括曉峰園6座高層D室，實用面積790方呎，三房套房間隔，減價80萬元，以1,000萬元售出，實用呎價12,658元。

●青衣盈翠半島11座中低層D室，實用面積529方呎，兩房間隔，以948萬元成交，實用呎價17,921元。屋苑本月暫錄約2宗成交，現時有25個單位放售，叫價由800萬元起。

●荃灣中心本月已暫錄13宗成交，較2月同期彈升5.5倍，其中17座低層G室，實用面積374方呎，兩房間隔，開價530萬元，同時獲多組買家出價爭購，終以505萬元易手，實用呎價13,503元。

●荃灣韻濤居單日連錄2宗兩房成交，其中C座高層2室，實用面積420方呎，叫價638萬元，放盤一星期減價32萬元，以606萬元成交，實用呎價14,429元，做價回到2019年初水平。

●荃灣海濱花園20座高層G室，實用面積596方呎，三房間隔，開價770萬元放盤，其後降價至748萬元，最終再減一口價以710萬元沽出，實用呎價11,913元。

●元朗尚悅於兩日連錄4宗成交，屋苑12座低層K室，實用面積411方呎，兩房間隔，叫價560萬元，減至548.8萬元成交，實用呎價13,353元。

●元朗錦綉花園河北第十街單號屋，實用面積848方呎，三房間隔，放盤約7個月，最初開價1,200萬元，減價225萬元或約18.8%，以975萬元沽出，實用呎價11,498元。

●沙田第一城15座低層D室，實用面積853方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元易手，實用呎價12,169元。據悉，原業主2017年購入單位，持貨3年帳面獲利約119萬元。

●沙田好運中心竹林閣低層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，以668萬元易手，實用呎價15,079元。

●沙田全輝中心A座中層8室，實用面積287方呎，一房間隔，以470萬元易手，實用呎價16,376元。

●粉嶺花都廣場5座連天台單位，實用面積392方呎，兩房間隔，開價約580萬元，減至559.8元售出，實用呎價14,281元，屬近期高價。

●馬鞍山新港城P座低層5室，實用面積361方呎，兩房間隔，今年1月放盤，原開價625萬元，經議價後以600萬元成交，實用呎價16,620元。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座中層D室，實用面積496方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，放盤6個月，減價15萬元或約1.8%，以815萬元沽售，實用呎價16,431元。

●天水圍嘉湖山莊本月首9日已速錄27宗成交，較上月同期急升約2.4倍，屋苑麗湖居7座中層G室，實用面積547方呎，以550萬元連租約沽出，實用呎價10,055元。

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