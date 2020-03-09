【血色星期一】世界石油大戰開打！沙特、俄、美對撼

外國傳媒報道，諮詢公司JBC Energy Group總裁兼創辦人Johannes Benigni指出，石油市場短期內將受疫情及沙特阿拉伯減價賣油和增產雙重夾擊，而沙特的行為可謂「正創造歷史，現在的狀況可稱做世界石油大戰」！

他解釋，俄羅斯一直想打擊美國頁岩油，但在沙特正式宣戰後，實際上沙特在企圖重創美國頁岩油上較俄國走得更前，即使外界普遍認為，俄國是沙特主要的打擊對象。

另外，能源和大宗商品訊息供應商標普全球普氏(S&P Global Platts)全球分析主管Chris Midgley表示，目前石油市場正經歷史無前例的狀況，考驗沙特、俄羅斯、美國這三個國家支持產油量的能力，看誰先會撐不住而減產。

他又稱，以沙特而言，雖然油價暴跌考驗該國財務狀況，但沙特的油價最便宜，債務也低，並能依賴其主權財富基金抵抗長期低油價。俄羅斯可能將讓貨幣盧布下跌，或採取寬鬆政策，以維持流動性和支撐經濟。

美國則出於頁岩油產業已展開許多開採活動，擁有大量庫存且有許多套期保值交易，而這種狀況短期內不太可能改變，預計美國頁岩油將是受油價打擊的主要對象。

ADS Investment Solutions專門委員Ryan Lemand也指出，因波斯灣阿拉伯國家合作委員會的一眾產油國擁有大量外匯存底，中東產油國在低油價時期佔有優勢地位，可維持1至2年的低價戰略，而俄國等將難以承受低油價，願意重新與石油輸出國組織(OPEC)合作。

－－－－－－