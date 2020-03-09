大和降中石油目標價36% 惟分拆資產有得炒
2020年03月09日 23:21
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(中新社圖片)
大和將中國石油(00857)目標價狠削逾36%至3.1港元，惟評級僅降至「跑贏大市」，原因是該公司市帳率極殘僅0.4倍，惟其包括液化天然氣(LNG)接收碼頭在內的油氣管道資產依然可望1.2倍以上的市帳率，剝離給去年12月初掛牌成立的國家油氣管網公司，而交易應該可以在今年底，即管網公司成立1周年之前完成，這會令中石油估值得到向上修復。
大和指出，高息美國能源債券今年起3年是到期高峰，這會加重油價長期低迷的壓力，調低布蘭特期油今、明兩年預測至每桶45至50美元，繼而下調中石油上游勘探與開發業務今、明兩年的收入預測20%及16%。
與此同時，大和削中石油今年煉油業務今年毛利率預測一半，主要是該公司成品油之原油是以布油50美元以上的價錢採購，因此油價暴跌會為中石油的成品油帶來庫存減值損失。然而，由於內地民營煉油公司早前傳出被國際銀行暫停信貸，中石油的成品油需求不會太差，而事件有望觸發煉油行業的整合，過程有利中石油之類的大公司。
大和下調了中石油今年及明年的每股盈利預測53%至68%，主要是調低了對油價、化工品價格和煉油毛利率預測，以及上游及煉化業務的市帳率假設。中石油較早前刊發的通告，該公司將於本月26日公布2019年業績。
另外，該行同時調低安東油田服務(03337)目標價逾41%至0.7元，評級降至「跑贏大市」，主要是因應油價暴瀉，惟指出安東油服海外業務大本營——伊拉克的每桶採油成本低於20美元，其海外業務依然有錢賺。此外，安東厲行輕資產經營策略，聚焦現金流及投資回報，有助捱過油價低迷；況且中國致力增加國內油氣供應的格局不變，頁岩油氣的開發亦會繼續得到政府支持，油價低迷對安東的中國業務影響較低。
儘管如果油價在1年時間低於每桶30美元，或影響伊拉克政府融資，繼而使伊拉克國家公司押後項目，該行引述安東管理層指，會進一步減省成本維持服務訂單。
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