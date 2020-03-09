大和降中石油目標價36%　惟分拆資產有得炒

大和指出，高息美國能源債券今年起3年是到期高峰，這會加重油價長期低迷的壓力，調低布蘭特期油今、明兩年預測至每桶45至50美元，繼而下調中石油上游勘探與開發業務今、明兩年的收入預測20%及16%。

與此同時，大和削中石油今年煉油業務今年毛利率預測一半，主要是該公司成品油之原油是以布油50美元以上的價錢採購，因此油價暴跌會為中石油的成品油帶來庫存減值損失。然而，由於內地民營煉油公司早前傳出被國際銀行暫停信貸，中石油的成品油需求不會太差，而事件有望觸發煉油行業的整合，過程有利中石油之類的大公司。

大和下調了中石油今年及明年的每股盈利預測53%至68%，主要是調低了對油價、化工品價格和煉油毛利率預測，以及上游及煉化業務的市帳率假設。中石油較早前刊發的通告，該公司將於本月26日公布2019年業績。

儘管如果油價在1年時間低於每桶30美元，或影響伊拉克政府融資，繼而使伊拉克國家公司押後項目，該行引述安東管理層指，會進一步減省成本維持服務訂單。

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