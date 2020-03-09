財政司司長回應市場動盪：嚴陣以待　維護香港金融穩定

對於近日環球金融市場動盪，香港財政司司長辦公室回覆指：「香港的股市在3月9日隨著外圍因素，包括燃油價格及亞洲時區交易的美股指數期貨急劇下跌而相應下挫，恒指跌幅超過1000點(即超過4%)。香港市場的表現與主要區內的市場一致。雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作。

港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行。

證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動，確保沒有異常的交投活動及存倉或市場操控的情況。

貨幣市場方面，香港的外匯市場保持有序運作。港元匯率近月大致維持在7.76-7.79水平，市場雙向交易正常進行。我們的銀行體系亦運作正常。香港銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保我們的貨幣穩定。

事實上，香港的金融體系經歷過多番考驗。過去幾年，我們做了多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。

面對市場波動，我們會一如既往，嚴陣以待，繼續密切留意市況的發展，並按情況適時再加固防衛措施，維護香港的金融穩定。」

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