東方日報B2：全球股災　道指曾挫二千點

產油國減產談判破裂後掀起「價格戰」，加上新冠肺炎在全球大爆發，兩隻「黑天鵝」令原先已受重創的環球股市進一步被震散。美股道指周一早段狂瀉2,046點，歷來最慘，低見23,818點，標指挫逾7%或214點，低見2,757點，觸發停市機制，當地歷來最長的牛市亦岌岌可危，歐洲股市則曾挫近一成。在恐慌性拋售下，日本、菲律賓、印尼及新加坡等股市周一齊陷入技術性熊市，即由高位調整20%，港股恒指亦瀉逾千點。

美股其他主要指數方面，納指甫開市即大插628點，報7,946點。重磅股中，蘋果公司(Apple Inc.)股價大幅低開9.01%，報263美元，微軟及亞馬遜亦分別瀉7.16%及7.35%，至150美元及1,761.29美元。

美股今輪牛市始於11年前，以目前的冧市速度，恐創歷來最快的熊市。標指於2月中見頂，至今回落約19%，若於4月1日前自高位調整20%，即打破1929年大蕭條，股市由「牛變熊」所需的42天紀錄。值得一提，儘管道指在八七年股災，單日暴跌22.6%，但指數在之前數月前已見頂。

Washington Crossing組合經理Kevin Caron指出，市場由瘋狂狀態變為悲觀情緒，需要很快的調整。未計周一冧市前，全球股市在短短兩周半已蒸發約7萬億美元市值。

此外，今次冧市亦考驗美股的交易限制和停市機制。芝加哥商品交易所的美股期貨，在周一亞洲時段曾瀉5%，觸及限制交易的門檻，期貨合約不能以更低的價格交易，而上次出現這情況是2016年11月8日特朗普當選美國總統後。

至於現貨市場方面，現時紐交所的停市機制在1987年股災後建立，當標指在下午三時廿五分前跌逾7%，將暫停交易15分鐘，若之後瀉超過13%，再停止交易15分鐘，若跌幅達兩成，全日餘下交易時間將終止。

除美股外，環球各地股市亦全線失守，其中歐股的Stoxx 600指數瀉8.99%，2016年以來最傷，亦陷入熊市。當中，疫情最嚴峻的意大利，股市暴跌最多11.2%，英、法及德國股市曾分別瀉8.84%、7.74%及8.4%。

亞洲股市方面，日本日經指數收市勁瀉1,050點，跌穿20,000點關口，2019年1月以來首次，東證指數瀉5.61%，創2016年11月以來新低，並自12月高位回吐20.5%，陷入熊市。

同日「見熊」還有菲律賓、印尼及新加坡股市，收市均跌逾6%，而上周已陷入熊市的馬來西亞及泰國股市，亦分別挫3.97%及7.96%。據國際金融協會(IIF)數字顯示，新興市場的資金外流在短短45天達300億美元，速度快過2015年人民幣貶值，及2007至2008年金融危機。

AMP Capital Investors市場主管Nader Naeimi表示，疫情所產生的不明朗太大，現時沒有人會對風險進行定價。Papa Securities策略員Manny Cruz稱目前「現金為王」，因為疫情對經濟的影響難以估算。

「鱷王」達利奧星期一在外國媒體撰文，指出由於央行的救市彈藥極度不足，若果要應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，需要由財政及政治上的聯合行動主導。

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