歐股全線見「熊」　油股慘遭血洗

環球股市動盪，歐洲股市收市大幅受挫。英國富時100指數收報5,965點，跌496點或7.69%；法國CAC指數收報4,707點，跌431點或8.39%；德國DAX指數收報10,625點，跌916點或7.94%。

在歐洲新冠肺炎最為嚴重的意大利股市重挫，意大利富時MIB指數收報18,475點，跌2,323點或11.17%。

泛歐Stoxx 600指數收報339點，跌27點或7.44%，創自2008年10月以來最大單日跌幅，與英、法、德、意股市齊陷入技術性熊市(即自近日高位回落逾兩成)。

產油國減產談判破裂後掀起「價格戰」，國際油價急挫，油股全線遭拋售，英國石油、蜆殼集團、Tullow Oil分別跌19.48%、17.48%、30.92%。

AMP Capital Investors市場主管Nader Naeimi表示，疫情所產生的不明朗太大，現時沒有人會對風險進行定價。Papa Securities策略員Manny Cruz稱目前「現金為王」，因為疫情對經濟的影響難以估算。

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