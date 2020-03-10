美股大好友：美政府需要強勢領導以支持經濟

外媒報道，美股大好友、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，美國需要財政及貨幣政策共同推進，以支持經濟。

由於新冠肺炎疫情在美國擴散，加上產油國減產談判破裂後掀起「價格戰」，美國股市周一(9日)急劇下挫，道指曾瀉逾2,000點，為歷來最慘。

西格爾認為政府需要強勢的領導，落實計劃支持經濟，指「現在太分散」。他建議更多失業補償及支持政策，認為「待在家中接受(肺炎)測試的人不應...失去收入。這需要採取緊急行動。」

他又指，聯儲局應該在下周議息時落實再減息50個基點。西格爾認為減息對中小企有幫助，因為貸款利率降低了。

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