紐約期油單日急挫近25% 創1991年以來最慘

產油國減產談判破裂後掀起「價格戰」，國際油價周一(9日)急挫。紐約期油收報每桶31.13美元，跌10.15美元或24.59%，創1991年1月以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶34.36美元，跌10.91美元或24.1%。

上周石油輸出國組織(OPEC)會議無法就額外減產達成協議，全球最大產油國之一的沙特阿拉伯未能說服俄羅斯進一步減產後，即發動「價格戰」，甚至擬增產，以反擊俄羅斯。

沙特上周六(7日)大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創逾20年以來最大，以吸引國外煉油廠購買沙特原油。與此同時，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產量，即產量可達到每日1,200萬桶的紀錄水平。

由於全球為應對新冠肺炎疫情，導致經濟活動受到影響，原油需求降低，若沙特增產將變得雪上加霜，中東經濟更是危在旦夕。

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