【血色星期一】美股全日下瀉2013點　歷來最癲

產油國減產談判破裂後掀起「價格戰」，加上新冠肺炎在全球大爆發，兩隻「黑天鵝」令原先已受重創的環球股市進一步被震散。

美股道指周一(9日)早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，其後反覆向下，最多曾跌2,158點，收報23,851點，跌2,013點或7.78%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指收報2,746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

港股外圍受壓，按比例計算，港股ADR指數收報24,733點，跌306點或1.52%。滙豐控股ADR收報47.32港元，跌1.43港元；騰訊控股ADR收報371.09港元，跌6.31%。

美股郵輪股大幅下挫，皇家加勒比郵輪公司全日跌25.75%、嘉年華郵輪公司跌近20%。石油股亦暴跌，西方石油急瀉52.01%；雪佛龍收跌逾15%；埃克森美孚則跌12.22%。

由於油價重挫，可能會導致本已負債累累的小型石油公司，其發行俗稱「垃圾債」的高收益債券違約，因此銀行股再次受壓，美國6大銀行，包括美國銀行、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利，以及富國銀行，跌幅介乎10%至16%。

除美股外，環球各地股市亦全線失守，其中泛歐Stoxx 600指數周一收報339點，跌27點或7.44%，創自2008年10月以來最大單日跌幅，與英、法、德、意股市齊陷入技術性熊市(即自近日高位回落逾兩成)。

亞洲股市方面，日本日經指數收市勁瀉1,050點，跌穿20,000點關口，2019年1月以來首次，東證指數瀉5.61%，創2016年11月以來新低，並自12月高位回吐20.5%，陷入熊市。

同日「見熊」還有菲律賓、印尼及新加坡股市，收市均跌逾6%，而上周已陷入熊市的馬來西亞及泰國股市，亦分別挫3.97%及7.96%。據國際金融協會(IIF)數字顯示，新興市場的資金外流在短短45天達300億美元，速度快過2015年人民幣貶值，及2007至2008年金融危機。

美股今輪牛市始於11年前，以目前的冧市速度，恐創歷來最快的熊市。標指於2月中見頂，至今回落約19%，若於4月1日前自高位調整20%，即打破1929年大蕭條，股市由「牛變熊」所需的42天紀錄。值得一提，儘管道指在八七年股災，單日暴跌22.6%，但指數在之前數月前已見頂。

Washington Crossing組合經理Kevin Caron指出，市場由瘋狂狀態變為悲觀情緒，需要很快的調整。未計周一冧市前，全球股市在短短兩周半已蒸發約7萬億美元市值。

此外，今次冧市亦考驗美股的交易限制和停市機制。芝加哥商品交易所的美股期貨，在周一亞洲時段曾瀉5%，觸及限制交易的門檻，期貨合約不能以更低的價格交易，而上次出現這情況是2016年11月8日特朗普當選美國總統後。

AMP Capital Investors市場主管Nader Naeimi表示，疫情所產生的不明朗太大，現時沒有人會對風險進行定價。Papa Securities策略員Manny Cruz稱目前「現金為王」，因為疫情對經濟的影響難以估算。

「鱷王」達利奧星期一在外國媒體撰文，指出由於央行的救市彈藥極度不足，若果要應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，需要由財政及政治上的聯合行動主導。

巴克萊美國經濟研究主管Michael Gapen預計，聯儲局將採取必要措施遏制疫情對美國經濟的影響，就目前來說，基本假設是聯儲局將在3月17至18日的會議以及4月會議上將利率共下調0.5厘。

Cantor Fitzgerald LP全球首席市場策略師Peter Cecchini指出，在10年期美債孳息率跌至0.5厘之際，本月聯儲局可能需要再減息0.5厘。除了繼續推出量化寬鬆政策外，幾乎別無選擇。

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