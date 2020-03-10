【專家點評】邵志堯：21世紀要有的互聯網思維…

很多人在思考問題的時候都只能用書本上教的思維系統，但在21世紀互聯網的年代，有兩大特點要留意，這就是去中心化和集體運算。這兩組詞彙表面上似是可以理解，但又想不出具體例子，筆者嘗試舉兩個例子希望能夠令讀者容易明白。

在生物界中有一種昆蟲是去中心化的表表者，聰明的讀者可能估到就是蜜蜂了，蜂后只是負責生產，延續後代的使命，她不是作決策的話事人，也沒有如人類有管理層，它們是絕對的去中心化。

蜜蜂若要築新蜂巢搬家，它們會以尾巴傳遞資訊和作集體決定，沒有一只蜜蜂能說了算。近期世界上發起的反政府運動，沒有領袖也沒有大台，全是不同群組討論出來作出的決策，去中心化令到每一個人也能夠參與，令到黏性和投入度大增是另類的激勵。企業在考慮生意的時候需多給予顧客參與，小米是其中一家懂得玩互聯網思維把戲的企業。他們有「米粉顧客團」發表產品的意見，完善產品設計，既可增加忠誠度更能令管理層了解客戶所需。

集體運算方面筆者以讀書時代被罰抄作例子，老師罰抄課文一千次。若果只得一個人抄起碼要花五至六小時。但筆者親和力尚可以，隨時可找20位同學共同負擔，每人只需花數10分鐘便能完成。在互聯網時代也是由不同人一起參與運算，大大減少尋找答案的時間，這有賴雲端提供平台于各用戶同時間應用，即雲端技術中PaaS(Platform as a Service)，有賴具有前瞻性的人投下海量資金興建雲端硬碟供使用，再加上5G高速傳輸速度，令事件發展得更原美。

近期的疫症便是一實例，在互聯網中各專家聯手拆解病毒密碼和治療方法，從前在未有互聯網時代可能需要以10年為單位去破解，筆者相信不出多兩個月便有藥苗橫空面世。

上述的例子是冰山一角，企業家要習慣用互聯網思維才可以令公司持續性發展，再停留在傳統思考模式將會被社會淘汰是早晚的事情。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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