【專家點評】古勝：阿里巴巴撈貨等呢個位...
2020年03月10日 07:30
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(Getty Images圖片)
以前嘅「石油危機」，都係由油價急升引致；而今時今日嘅石油危機，卻係由油價急跌引發環球股市大冧，連早前表現相對穩陣的港股，都要單日挫逾1,100點，甚至試穿25,000點大關，後市會點走？具體都要睇新冠肺炎嘅發展。
現下雖然話中國確診數字較高峰回落，且國內逐步復工復產，不過世界各國正因疫症而水深火熱，中國經濟點可能獨善其身？再講，過去兩個月，正值農曆新春假期及疫情肆虐，首季經濟增長的重任就要睇3月份的復甦情況，值得大家關注。
就好似阿里巴巴(09988)，上月中公布2019年止首9個月業績，純利按年升136.5%至1,461.01億元人民幣，業績不可謂不亮麗；不過今年以來的第4季數據，則不容樂觀。惟阿里雲服務市佔率為全球頭三大之一，隨應用愈來愈普及，將會成為未來的盈利增長點，加上受是次疫情打擊，網購將更深入人心，長線來計，仍然係值得低吸。
不過，睇目前走勢，阿里形態似足頭肩頂向下，暫時宜觀望。而早前已於200蚊大位入市的缸邊友，就算要溝貨，都睇吓會唔會跌到180蚊再考慮喇！
東網財經專欄作者 古勝
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