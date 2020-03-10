【專家點評】古勝：阿里巴巴撈貨等呢個位...

以前嘅「石油危機」，都係由油價急升引致；而今時今日嘅石油危機，卻係由油價急跌引發環球股市大冧，連早前表現相對穩陣的港股，都要單日挫逾1,100點，甚至試穿25,000點大關，後市會點走？具體都要睇新冠肺炎嘅發展。

現下雖然話中國確診數字較高峰回落，且國內逐步復工復產，不過世界各國正因疫症而水深火熱，中國經濟點可能獨善其身？再講，過去兩個月，正值農曆新春假期及疫情肆虐，首季經濟增長的重任就要睇3月份的復甦情況，值得大家關注。

不過，睇目前走勢，阿里形態似足頭肩頂向下，暫時宜觀望。而早前已於200蚊大位入市的缸邊友，就算要溝貨，都睇吓會唔會跌到180蚊再考慮喇！

東網財經專欄作者 古勝

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