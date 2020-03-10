【專家視野】林嘉麒：中東黑天鵝掀金融冧市序幕

上周投資者擔心疫情下經濟衰退的可能，殊不知又出現石油危機。石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯磋商減產失敗，迎來油價暴跌，成了亂世中的黑天鵝，倒亂了整個資本市場的秩序。

過去三年，俄羅斯一直與油組國合作無間，不時與沙特阿拉伯合作減產，目的是確保石油供應不會過剩，維持油價穩定。但俄羅斯上周五與沙特等油組成員國開會，結果卻出人意料，拒絕合作。OPEC原先建議在原有協議減產基礎下(6月將到期)，擴大減產幅度至每日150萬桶，以配合航空及運輸需求下降。但俄羅斯未肯同意，表面理由是，認為新冠肺炎全球爆發的影響尚未明朗，因此不想倉卒下決定，當然事實並非如此。過去雙方談判角力，不時發生未能達成協議的情況，也見慣不怪，惟今次情況不妙。

與俄羅斯傾不成，沙特阿拉伯迅即發動全面油價戰爭，大幅調低其不同級別的主要原油定價，而國有油企沙特阿美，史無前例將原油定價大幅下調，令油價暴跌，攻擊俄羅斯油企，逼使對方重回談判桌，達成減產協議。事實上，以沙特阿美的上市文件顯示，其每桶油成本只需10美元，而俄羅斯每桶成本估計為30元，加上經濟衰退，石油需求將大減，俄羅斯將面對前所未見的衝擊。

俄羅斯不首肯，估計是美國頁岩油開發成本高於俄羅斯及中東，政治原因要對美國報復。當在金融談政治，情況只得一個，就是猜不透，結果也想不到。既然如此，投資者當然先下手為強，沽貨離場，皆因不明朗。

除此之外，油價暴跌，影響的不止是國家、油企或相關貿易群體的利益，投資市場衝擊也很大。石油期貨價格短時間大跌，將觸發平倉盤，資金缺口一出現，勢將由其他資產填補，形成骨牌效應，一六年環球股市下跌也是如此。及後，要等待油價回穩，倉位平得七七八八，股市才進入康復期。因此，環球股市昨日下跌估計只是個開始，試想想，今日油組國傳來壞消息，明日再來新冠肺炎的擴散情況，投資者是應接不下的，唯一可做的是離場。

我們不能排除短期大市有超賣情況而反彈的能力，大戶或會在市場極度恐慌的情況下入市，既然是大戶，投資者也不應去跟老虎鬥，提高現金比例為日後留有後着為上策。恒指再次觸及25,000點大關，2018年及2019年的三次下試25,000點關皆由中美貿易戰引發，現時局勢變得更複雜，估計25,000點未能反映相關負面因素。假如疫情繼續擴散，油組國與俄羅斯關係繼續惡化，相信跌落24,000點也在所難免。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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