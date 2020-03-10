【市前重點睇】道指期貨彈近400點　紐油企32美元

●美匯指數跌至94.89，離岸人民幣(CNH)低見6.9554，港匯企7.7712，美元兌日圓見102.71，歐元漲至1.1417，英鎊企1.3084。金價見1,668美元。布油處34.36美元，紐油報31.99美元。道指期貨升近400點。

-標指收報2,746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

●美國10年期國債孳息率跌22.15點子，報0.5407厘。

●美國總統特朗普於美股周一收市後召開記者會，表示將於周二與國會共和黨議員進行會議，討論緊急推出減稅措施，以應對新冠肺炎疫情。

●有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，相信市場將會變得更糟糕，未來恐陷入一片混亂！

●港股ADR指數收報24,733點，跌306點或1.52%。

●即月恒生指數夜期收報24,786點，跌64點，低水254點，成交60,113張。

●紐約期金周一收報每安士1,675.7點，升3.3美元或0.2%。

●紐約期油收報每桶31.13美元，跌10.15美元或24.59%，創1991年1月以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶34.36美元，跌10.91美元或24.1%。

-英國富時100指數收報5,965點，跌496點或7.69%；法國CAC指數收報4,707點，跌431點或8.39%；德國DAX指數收報10,625點，跌916點或7.94%。

●英國計劃在下次與歐盟談判之前擬定自由貿易協議草案杯。

●墨西哥將外匯對沖工具上限，從200億美元提高至300億美元，以支持披索。

●蘋果公司(Apple Inc.)2月份在中國的iPhone出貨量暴跌60%。

●香港財政司司長辦公室表示，面對市場波動，會一如既往，嚴陣以待，繼續密切留意市況的發展，並按情況適時再加固防衛措施，維護香港的金融穩定。

●中國人民銀行據悉進一步收緊結構性存款管理，以降低銀行負債成本。知情人士透露，人行下發通知明確將結構性存款保底殖利率納入自律管理範圍，並將存款類金融機構執行存款利率管制規定和自律要求情況納入宏觀審慎評估體系(MPA)。

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