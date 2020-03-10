【全球冧市】澳股陷熊　日股挫逾4%

油價急挫，加上對新冠肺炎疫情的焦慮夾擊下，美股道指周一(9日)收跌2,013點或7.78%，以數點計是歷來最大單日跌幅。亞洲主要股市跟隨下挫。

澳洲悉尼普通股指數亦曾跌221點或3.81%，至5,600點；S&P/ASX 200指數亞洲市早段曾挫221點或3.85%，較高位挫逾兩成，該指數創紀錄新高後僅13個交易日便進入技術性熊市。

Qantas進一步削減其國際航班，未來6個月的航運力減少近四分一，股價跌0.84%。

至於周一已進入技術性熊市的日本東證指數，早段與日經225指數齊挫逾4%，分別報1,331及18,895點。東證指數(TOPIX)又稱東交所指數，與日經平均指數是日本東京股票交易市場的重要股市指標，主要追蹤第一板塊內的日本國內公司。

日本經濟再生擔當相西村康稔表示，密切關注市場波動對經濟的影響，全球疫情擴散正大大影響日本經濟。

南韓首爾綜合指數低見1,934點，跌20點或1.03%。南韓財政部發表聲明指出，作為穩定市場措施的一部分，將加強股票沽空規定3個月。當局將擴大「過熱」股票沽空的認定標準；被認定為「過熱」沽空對象的股票其禁令時間將延長。

此外，南韓副財長表示，該國將盡全力穩定金融市場。如果外匯市場出現過度的單邊波動，該國將採取措施。若匯市出現羊群行為，該國將迅速行動。

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