【名家點評】梁彥穎：基金式投資助分散風險

疫症影響全球經濟，金融市場風高浪急，投資需盡量分散風險。無論投資股票或債券，都應考慮以基金形式投資，以求把非系統性風險減到最低。

即管如此，投資者仍應就自己風險取向及心理質素、基金投資特性，以及選取適當投資策略。溫故知新，投資者可參考下列其中數種策略。

首先是定期定額購入策略，就是不論基金單位價格如何，投資者均定期投資固定的金額於固定的基金上。當單位價格上漲，基金淨值高，買回來單位數量較少；當單位價格跌，基金淨值低，買到的數量較多。如此一來，可避免在高位錯入滿貨的風險。

這個方法適合剛開始投資的初學者，亦適合在高位已沽貨的投資者重新進入市場。當然，前者投資額是每個月剩餘資金，後者的投資金額則是以套現金額除以9至24(熊市周期)。

其次是固定比例投資策略，即是按固定的比例分散投資於兩種或以上具對沖特性的基金(如債股比例為3：7)，並按固定時間檢視基金價格變化。當某一種基金因淨值變動而引致以上固定比例發生變化時，就賣出或買進投資組合內基金，從而維持原有的固定比例。進階投資者更會按投資周期或投資回報更改固定例。前者按牛熊市估算，後者按回報連續急升速率計算。

最後是適時進出投資策略，意即投資者完全依據市場的指示來買賣基金，如250天平均線、超買超賣指標、市場市盈率等。但單一技術指標並不可靠，很多時候會發出錯誤的買進或沽出信號，亦有時候在應發信號時未能發出任何信號。

此外，還有買入並長期持有、保本投資策略、固定增值回報調節策略，以及順趨勢操作投資策略等。以上意見基於眾多假設，讀者絕不應依賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

微臣資產管理財富管理總監

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