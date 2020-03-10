【股民熱話】美國經濟好大鑊！揸「孖金」保命？港元會…

2019年8月中，美國2年期國債孳息率一度高於10年期孳息率，孳息率曲線倒掛的現象12年來首見，這被視為預警美國經濟的信號。其後倒掛的現象時有發生，當時不少說法指，這是因為利率長期低迷下所造成的扭曲現象，不等於美國經濟正步入衰退。可如今半年過去，似乎當日美債孳息率曲線倒掛現象的預警，真係有九成真！事實上，近期太多重大事件顯示，美國經濟今鋪可能真係好大鑊！

【聯儲局突發減息乃凶兆】

事實上，美國聯儲局上周不尋常地突然在會期前兩周下調息率達半厘，此一舉動足以動搖投資者信心。回顧過去聯儲局多次突發減息，跟隨其後唔係金融風暴就金融海嘯，反正冇好嘢(見附表)！

【油價大跌 損美國利益】

其次係，最近俄羅斯未肯與油組合作進一步減產穩定油價，劍指美國頁岩油產業。事實上，近年油價持續穩定，使得美國頁岩油可以自供自給，更可以出口外銷，讓美國套回可觀美元。俄羅斯今次趁新冠肺炎疫情打擊全球，人心虛怯，即使沙特話要減價兼增產，俄羅斯都寧願犧牲油產利益，亦要趁病攞命迫美國埋牆角，當紐約期油壓到落30美元一桶，以美國的頁岩油開採成本，根本無利可圖，美國的能源業收益斷裂，將重重打擊不穩的經濟，更影響到美國總統特朗普連任的勝選，可見當前美國經濟正處於多層次的困局。

【美債息趨負數 後患無窮】

執筆的時候，美國十年期債息一度低見0.318厘，可見市場避險的情緒已去到極端。觀乎美國利率期貨顯示，預期下周二、三聯儲局會議減息0.75厘的可能性達69.7%，而預期減息1厘的有30.3%。可見，市場已為聯邦基金利率跌至零作心理準備了。

美國債息趨零，將影響好多金融機構的定息投資，尤其係保險企業，而當美國主權債息都可以歸零，其他次等甚至垃圾債券的險境可以預見，全球股市大幅波動必有其因，新一輪金融風暴由此而來，此所謂「牽一髮而動全身」！

【美國經濟衰退 美元危機來臨？】

在新冠肺炎疫情的打擊之下，首季以來中國經濟近乎停頓，已影響全球產業鏈，加上疫情正在亞洲和歐、美地區擴散，致令各地政府疲於奔命，如今金融市場的大幅動盪，似乎是要迫各地央行各大減息，甚至重啟貨幣政策量化寬鬆(QE)。問題是，歐洲已是負利率，美國亦與負利率不遠矣，就如鋤大弟係人都知你隻底牌係「階磚3」咁，點搞？

再講，2019年財年美國的財政赤字已創7年新高，債務負擔愈來愈重，再如金融海嘯期間以QE來應對經濟衰退，空間和效用未必能及得上從前，那有甚麼更好的方法來應對今次危機，真的是一個大疑問。聯儲局別無他法，只得再加倍力量開行印刷機的話，美債供需失衡下，會否動搖美元的國際地位，令美元大幅貶值，且拭目以待！

本來，喺咁的形勢之下，減持股、債等風險資產，揸現金同黃金「孖金」可望保命。之不過，別忘記，港元與美元掛鈎，一旦美元大幅貶值，港元聯繫匯率制度是否到了改革的時機？該如何調整資產，應對相關的風險，乃值得香港人認真思考的問題。

東網財經專欄作者 帥哥

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