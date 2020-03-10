金價回落至1662美元　分析料數周內可見1800美元

石油價格戰全面開打，油價創1991年以來最大跌幅，金價隔夜曾飆至每安士1,703美元，於亞洲交易時段則回落至1,662至1,680美元上落，最新跌12美元或0.77%，報1,667美元。

分析指出，金價倒跌主要由於基金經理為變現拋售黃金，用以彌補在其他資產的虧損。

儘管一向有「亂世黃金」的說法，但在過去1個月黃金的漲勢並不順利。金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的最高水平。籌集資金的需求促使一些投資者出售黃金變現，而對美國聯儲局降息的押注，也提高這種無息資產的吸引力。

Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam認為，就黃金波動性而言是正常現象，尤其是當市場預計聯儲局3月會議可能再減息。至於金價已升破1,700美元大關，相信有很大機會再次突破該水平。

此外，瑞銀集團的財富管理部門預測，金價可能在數周內上漲至1,800美元，而花旗集團料至2021年底金價將飆升至2,000美元。

－－－－－－