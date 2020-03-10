【專家點評】中國銀河：樓市鬆綁　內房A股現吸納機會

過去一個多月，疫情致內地房地產企業銷售顯著下跌。二月份，百強房企銷售下降近四成，以克爾瑞公布的百強房銷售數據來看，銷售金額為3,256億元人民幣，按年增速較上月下降26%至38%。由於新冠肺炎疫情的影響，多地發文暫停售樓處營業，導致返鄉置業的需求受到一定的衝擊，整個二月百強房企銷售大幅下滑。我們認為，疫情的影響只是暫時性的，需求延後但不會消失，隨着疫情好轉，企業復工復產逐漸增加，第二季度銷售彈性加大。

疫情給房企銷售帶來一定衝擊，但對不同企業的衝擊程度不同。龍頭房企憑藉多元銷售渠道和品牌影響力顯示較強的抗市場擾動能力。恒大地產採用的網上銷售效果顯著，銷售逆勢翻倍，或開創房企新銷售模式。

從我們追縱重點城市高頻數據來看，二線城市的成交下降幅度最為顯著，三線城市的下滑幅度則少於一、二線城市。據克爾瑞的統計，三十八個城市的2020年2月新房銷量按年下跌54.8%，較上月大幅減少48.7個百分點。一、二及三線城市的成交量分按年下跌59.7%、77.4%及40.1%；一、二及三線城市的成交額按年分別下跌53.4%、64.4%及40.3%。

按近2年政策思路看來，房住不炒仍是主基調，但同時我們看到，房地產行業仍是國民經濟的重要支柱，並且受疫情短期衝擊影響也不小，預計接下來各地區將會基於自身經濟運行狀況和疫情發展，定向有針對性的因城施策。銀行方面，也可能在融資端適當放鬆對開發商的限制。

中國銀河國際證券

－－－－－－