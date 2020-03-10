【點股後市】陳蓓敏：電腦需求增 聯想候低吸

美國國會參議院通過83億美元緊急撥款，以對抗新型肺炎疫情，遠較白宮原先的25億元申請為高。美國疾病控制中心在檢測上出現漏洞，投資者憂慮疫情擴散風險，歐美股市齊上齊落。

至於昨日早段，亞太區股市急挫，全因周末油組國會議與俄羅斯未能達成減產協議，布蘭特原油在外圍爆瀉逾三成，一口氣下挫至每桶31美元，拖累在港上市油股的表現。油市廝殺如斯激烈，背後原因眾說不同，當然是與背後利益持分者博力有關，當中亦涉及有關國家和行業影響。美國聯儲局將於下周二議息，金融大戶高叫減息之聲此起彼落。月初聯儲局才減息半厘，倘若3、4月又再分別減息0.25厘，將更接近美國總統特朗普的要求。

港股恒生指數昨日裂口低開，被「空」軍狂攻猛炸，收市創下逾千點跌幅，險守於25,000點關口，重返去年八月水平。內地滬綜指雖然下跌3%，收報2,943點。而內地新冠肺炎的新確診個案首次跌穿50宗以下，若未來進入單位數的情況，中央將積極推動經濟馬車向前。就此，各大電商已積極備戰，催谷線上消費。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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