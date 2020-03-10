【輪商精選】劉嘉輝：騰訊好友可吼67736

環球股市在石油危機的背景下急挫，恒生指數日內曾失守兩萬五關，成交急增至近1,700億元，收市價回落至去年八月低位附近，由今年高位29,149點累跌逾四千點，跌幅達14%。短短個多月跌勢既急且大，吸引不少投資者隨着指數下跌入市撈貨，可是沒有水晶球，到底是成功撈底還是愈撈愈低，還得面對不少的市場風險。若然又驚又想撈底，點算好？

以該股周一股價377.4元計，每手100股騰訊的最低資金要求為37,740元(不計手續費及印花稅等)，即投資者要持有1手，得以約四萬元資金作投資。而若要捕捉正股同樣的升市回報，牛證能提供槓桿效應，而牛證價格高低則取決於其行使價高低，收回風險則取決於其收回價高低。以收回價於361.68元牛證67736為例，牛證價格約為0.215元，每手10,000股計算，即要相對持有1手正股，入場金額為兩千多元，假設其他因素不變，上落以金額計算跟正股相約，同時行使價361.68元亦為止蝕價，正股若然跌至行使價之下，牛證的投資者亦不會有額外損失或需要補倉。

此外，若看淡股價，亦可留意相關熊證如52854，收回價於400元之上，適合看淡騰訊及認為其股價短期內不會重上400元的投資者。

本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。

本文由香港上海匯豐銀行有限公司(「本行」或「發行商」)發行(包括任何參考條款)，僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。

結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下(i)N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。界內證在市場是全新的結構性產品，現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證具備有別於標準的特徵，其條款及定價或較其他標準權證複雜，其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動不成比例或呈相反方向。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝

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