【宏觀分析】陳正犖：油企醞釀債務違約危機

風險資產近乎輪流「洗倉式」下跌，國際油價星期一曾急挫逾三成，創1991年海灣戰爭以來最大跌幅。

原本疫情打擊經濟已經拖累原油需求，雪上加霜的是，油組與俄羅斯最新的減產談判觸礁，俄羅斯拒絕參與，沙特隨即向對方開打石油價格戰，以搶佔市場份額，對大部分市場的原油出口，每桶減價6至8美元，而且每日增產30萬桶，升至1,000萬桶，預告有需要時或進一步增產至每日1,200萬桶。

原油市場震盪，加劇環球政經亂局的風險。沙特早於2015年曾經以增產手段，打擊美國頁岩油發展，但今時今日的國際原油需求，明顯較上次弱，而油組與俄羅斯鬧不和，亦有可能較過往持續更長時間。

冰封三呎非一日之寒，俄羅斯油企之前已經長期表示與沙特合作的代價，是雙方均損失市場佔有率予美國，解決出路是維持低油價一段時間，以削弱美國產量。不過，沙特似乎更在意油組及俄羅斯聯盟的團結性，故此劈價迫使莫斯科重返談判桌。環球石油行業預期將出現重大調整，布蘭特期油短期內或下試每桶30美元甚至更低水平。

油價大跌對市場造成多方面的影響，拖累油股及油企債券急瀉。原本已經受壓的原油出口國，如阿根廷的主權債違約風險將進一步上升。企業債方面，尤其是美國能源行業的高息債，違約風險亦升溫，剛過去周末其孳息差距大幅擴闊逾1,000個基點，亞洲的原油生產商(馬來西亞及印尼)及煉油商(新加坡及泰國)，財政壓力預料將加大。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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