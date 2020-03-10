【股市剖析】梁冠業：美股有排Chok 不宜撈底

新冠肺炎疫情料於未來一個月繼續左右市場發展，而云云眾多市場，美國市場波動性將會持續高企。美股近年保持強勁升幅，其表現不僅蓋過其他市場，三大指數更屢創新高，估值一早超出合理價值，雖然出現回調不屬意外，但其下跌速度及幅度都遠超市場預期。確診人數不斷上升，美股則不斷下跌，每隔一日波幅起碼上落500點以上，投資者對市場無所適從，料美股大上大落格局將會持續一段時間。

目前美股仍然處於築底階段，投資者不宜大手買入，撈底仍然過早。另方面，聯儲局減息半厘雖可以加強市場流動性，但經濟增長決於供求市場及就業率，最壞情況是跟A股一樣，人行放水至股市，但資金未必流至消費、服務、廠商或基建等市場，對刺激實質經濟增長的可能性未必跟預期的高。

美國今年為大選年份，總統特朗普近半年以來，用不同的經濟手段，包括打貿易戰，減稅等拉攏民心，加上美股勢如破竹，美國資本企業家或投資者早已將心中的選票天秤傾向他。惟疫情爆發後，美股神話破滅，經濟氣氛急轉直下，加上聯儲局減息特效藥藥力未到，效力成未知之數，不少企業家或投資者似乎如夢初醒，彷彿意識到共和黨總統不是下一屆總統的唯一選擇。

特朗普的對手，民主黨總統候選人逐步水落石出，拜登的支持率似乎較桑德斯為高，而是次民主黨給市場的感覺是似乎較過往更加團結，望選出最合乎市民心水的候選人，作最充足的準備，再與特朗普決一勝負，屆時美股或再上演一場好戲。

內地股市方面，在人行多重投放資金底下，滬綜指能夠暫時站穩陣腳，惟人行放水對象主要是金融機構，至於廠商或小型企業等受惠幅度未必太大。市場關注中國三月份的復工進度，短期內若不能全面復工，勢必對中國經濟增造成重大打擊。

再者，中國近年來多番將資源投放至內需市場，而第三產業在中國經濟增長中的作用越來越大，疫情不僅對生產線造成重大影響，更對內需市場構成重大傷害。據市場數據顯示，有機構進一步下調中國首季國內生產總值（GDP）增長至2.5%。若疫情蔓延愈演嚴峻，內地政府必須以更多的手段刺激經濟，有見及此，預料內地將實施更嚴厲的手段阻止疫情惡化。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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