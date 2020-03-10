A股快報：口罩股上演跌停潮
2020年03月10日 09:25
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滬深股市齊低開，滬綜指低開24點或0.83%，至2,918點；深成指低開91點或0.82%，報11,016點；創業板指低開9點或0.47%，至2,083點。
國家市場監管總局向8省市發函，開展熔噴布價格專項調查。口罩股開市上演跌停潮，搜於特、道恩股份、普利特、金太陽、沃特股份等逾10隻個股跌停。
人民銀行連續第16日於公開市場不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。此外，根據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9389，較上日下調129點子，結束7連升。
截至周一(9日)，上交所融資餘額報5,911.81億元人民幣(下同)，按日增加7.21億元；深交所融資餘額報5,167.07億元，按日減少36.50億元；兩市合計11,078.88億元，按日減少29.29億元。
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