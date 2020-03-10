港股格局：要錢唔要貨？黃偉豪話視乎板塊而定

港股周二早間回穩，中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，恒指跌至25,000點水平，預測市盈率已跌至10倍以下，變得相對吸引，限制了再大跌的空間，但能否轉強仍要看外圍股市表現。

不過，現時市場開始炒作各國政府的經濟刺激措施，加上債息稍為回升，反映部分資金由債市流出，料會為股市帶來支持。

儘管如此，他認為重貨投資者仍應趁反彈減磅，恒指反彈目標可先看25,500點。至於是否要錢不要貨，就要視乎大家持有甚麼貨，一些受惠國策的板塊如基建、5G，又或收息股仍可保留，但對現時市場消息敏感的航空股、石油股，應盡快沽出。

他補充，近期港股跑贏美股，但美股跌下來後估值漸趨正常，其後再大跌的機會減低。

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