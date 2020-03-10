【即市分析】油價大跌 點解中石化勝過其餘「兩桶油」？
2020年03月10日 10:00
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東網財經專欄作者司慕渢：中國石油化工股份(00386)昨(周一)開市後早段低見3.61元，貼近10年低位，其後股價反彈，收市報3.82元，全日僅跌2.8%，相對中國石油股份(00857)跌近1成及中國海洋石油(00883)冧逾17%，是三桶油中表現最佳。
大行摩通發表報告指，內地煉油「地板價」機制鎖定價格利好中石化，因為中國現存的煉油定價機制將成品油價格鎖定在每桶40美元的基準水平，所以在2015年12月至2016年3月布蘭特期油價格跌穿破每桶40美元期間，中石化獲得約100億元人民幣利潤。
不過睇走勢，該股技術指標未見好轉，暫時不宜撈底，士先觀察能否守穩3.6元水平再考慮分注吸納，博未來業績向好。
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