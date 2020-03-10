【專家點評】曾德明：央行再放水　金價可受惠

上周美股暴跌，卻未見金價走強，上周五更收低，投資者或對金價居然與美股同步下跌覺得詫異，因為當市場風險急速上升時，股市下挫，黃金因成為避險工具之一而升值。歸其原因，金價早在2月18日明顯向上突破，到2月24逼近1,690美元的逾7年高位時，道指才跌穿28,000點，可見市場首輪避險行動已一早反映在金價之上。

另外，上周聯儲局突然宣布減息0.5厘，將聯邦基金利率目標範圍降至1至1.25厘。由於美元匯價與金價存在絕對的負相關性，減息令美匯受壓，消息刺激現貨金價急升。由於市場仍然預期當局將於3月18日的會議再減息0.25厘，預料支持金價在高位整固。

由於新冠肺炎疫情在全球快速擴散，「世界工廠」的中國迫於延遲付運，令到短期資金鏈斷裂，但美元作為全球主要交易及儲備貨幣未能受惠，相信是因為各國企業均需要增持本幣以應對疫情，以至美匯指數及金價在上周與美股一同回落，避險資金流向美國國債，聯儲局減息行動更令10年期孳息率創歷史新低。

另外，市場擔心新冠肺炎疫症將令全球經濟面對挑戰，實金短期需求將會減少，而經濟轉差亦令通脹壓力下跌，降低於黃金對抗通脹的作用。現貨金價由去年最低每安士1,266美元升至周一(9日曾超過1,700美元，升幅逾三成。由於環球央行傾向加大寬鬆貨幣政策力度以對抗疫情的影響，澳洲儲備銀行上周已率先減息0.25厘，預期更多央行將會加入減息行列，這有助支持金價維持中期強勢。

惠理基金亞太區分銷業務主管 曾德明

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