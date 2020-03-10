【專家點評】鄧聲興：心動公司獲北水撐
2020年03月10日 10:29
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心動公司(02400)旗下遊戲《惡果之地》在3月6日出現於廣電總局公布遊戲版號名單的榜上。另外，公司納入港股通已生效，在北水推動成交，對股價有正面作用。目標價睇30港元，向下支持位為26元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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