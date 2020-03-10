美國五大科企單日蒸發2.5萬億市值　Apple成沽空新寵

產油國掀起「價格戰」，加上新冠肺炎疫情在全球大爆發，震散美股，道指周一(9日)一度觸發停市後恢復交易，收市慘挫2,013點或7.78%，至23,851點，以數點計是歷來最大單日跌幅；以百分比計則創自2008年10月以來最大跌幅。五大科技巨頭市值蒸發超過3,200億美元(約2.49萬億港元)，當中蘋果公司(Apple Inc.)幾乎佔了近三分之一。

Apple股價周一大插7.91%，至266.17美元。至於微軟、Facebook和Google母公司Alphabet分別下挫逾6%，亞馬遜跌超過5%。

分析指出，對大型科技公司而言，投資者憂慮若疫情無法被抑制，經濟活動和企業支出便會下降，許多公司正取消大型活動、限制旅行，並鼓勵員工在家工作。目前，亞馬遜和微軟都已有員工確診新冠肺炎。

值得留意的是，根據金融分析機構S3 Partner的數據，上周二(3日)Apple已成為美股被沽空最多的股票，其未平倉淡倉價值126.56億美元，超越Tesla的122.09億美元。緊隨其後的是微軟、Netflix、亞馬遜及阿里巴巴。

由於新冠肺炎疫情對全球供應鏈的衝擊，Apple的iPhone生產和銷售將受到嚴重影響。單以中國為例，按中國信息通訊技術研究院周一(9日)數據，2月份Apple總計售出49.4萬部iPhone，大幅低於去年同期的127萬部的61.1%。事實上，除iPhone外，Android手機銷量亦下滑45%，僅達585萬部，大幅低於去年同期的1,272萬部。

德銀上周下調Apple目標價及第二財季盈利與營收預期，估計該公司可能因為疫情損失近50億美元，但供應問題有望在下個月得到緩解。

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