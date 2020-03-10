港股格局：馮宏遠建議揸現金食花生

美股隔夜大跌，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，美股短期仍會維持異常波動，隔晚美股由基金斬倉盤主導，當完成斬倉，要看美股能否喘穩，例如標普500指數能否守到2,700點(周一收報2,746點)，若可守穩，預期先在2,700至2,850點區間內上落，波幅應會逐步降低。

他表示，美股後市表現要好轉，還看債息會否確認回升，意味資金從債市流出，轉投股市；以及俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所VIX指數，能否回落至較低水平，吸引資金再度流入股票等風險資產。現時VIX高企50以上，處2008年金融海嘯以來的高位。而基本因素上，亦要看美國應對疫情的措施，能否給予投資者信心。

港股方面，他指恒指在過去約一年半的時間守24,500至25,000點水平，要留意此水平會否失守。他建議投資者「揸住啲錢食花生」，不用急進入市，現時要保持輕倉小注，直至確認大市再展升浪，才另作部署。儘管這會錯過最低的入市位，但卻是最安全去應對可能是大熊市的方法。

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