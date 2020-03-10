港股格局：陳炳強指24900點不容有失

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，新冠肺炎疫情持續，加上國際油價急挫，震散金融市場，隔晚美股三大指數急插。恒指周一(9日)挫逾千點，險守兩萬五關口，但由於港股早過美股反映油價急跌的消息，道指期貨亦出現反彈，故港股周二喘穩。

不過，恒指昨日急跌留下的裂口頂部約26,000點，料成短線阻力，由於恒指已出現浪頂低於浪頂走勢，若然失守下方支持約24,900點，則會形成一浪低於一浪的下行趨勢，屆時或會出現較大沽壓，投資者不妨趁技術反彈時減磅。

陳又指，環球股市持續震盪，避險板塊短線相對可取，如高息公用股吸引力浮現，但值得一提的是，高息股都係「股」，有機會跟隨大市下跌，因此不妨待市況急跌後喘定，再趁低收集。至於進取的投資者，黃金相關股亦值得考慮，可趁調整吸納。

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