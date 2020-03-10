新冠肺炎：亞洲區銀行信貸成本恐兩年內增7800億

隨着新冠肺炎在全球範圍內蔓延，標普全球評級估計，疫情拖累下，到2020年亞洲銀行的信貸成本增加1,000億美元(約7,800億港元)，信用評級亦面臨壓力，中國的銀行將首當其衝，另近四分之一的中國房地產業評級和前景亦可能會承受壓力。

此外，標普將2020年亞太地區經濟增長預測下調了0.8個百分點至4%，為2009年金融危機以來最低，亦遠低於過去十年平均水平6%。並預計第三季將呈現U形復甦，區內就業人數和產量將在2021年中之前，回復至沒有新冠病毒爆發前的情況。

標普亞太區首席經濟學家羅奇(Shaun Roache)認為，有些活動將永久消失，預計亞太區內經濟將損失2,110億美元，削弱資產負債表。

他又指，新冠肺炎危機可能為中資銀行帶來巨大的短期壓力，該行使用對2020年中國國內生產總值(GDP)增長4.8%的修訂估算，預計中國整個行業的商業銀行不良貸款總額(NPL)比率將達到約6.6%的峰值。如果發生這種情況，則撥備覆蓋率可能會從2019年第四季的186%降至52%。

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