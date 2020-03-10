【專家點評】大華繼顯：美將出台重大經濟措施　最新策略係…

大華繼顯的研究報告指出，環球股市昨現恐慌性拋售，恒指和國指全線成分股報跌，且升跌比例反映大市跌勢全面，風險胃納收縮並不局限於石油價格戰的「風眼」之上。故即使港股通仍錄得較平均為多的82億人民幣資金淨流入，港匯亦反覆走強至7.765兌1美元水平，亦不足以抗衡短期沽壓，令恒指重回去年8月低位近24,900點。

市場對石油價格戰的利淡反應一觸即發，相信與事件發生在新冠肺炎疫情的基礎之上有關，以致投資者倍大相關因素的潛在影響。預計涉事國家短時間便作出讓步的機會不高，惟要惡化至令企業債普遍違約的情況，需要價格戰長時間持續配合，目前市場率先作出的悲觀評估或過度反映相關風險。

隔晚美股經歷自金融海嘯以來最大跌市後，美國總統特朗普表示即將公布涉及緊急減稅方案等的重大經濟措施，同時紐約聯邦儲備銀行亦擴大每日回購操作規模以支持市場流動性，可望暫時緩和恐慌情緒。

鑑於目前環球債息低企以及疫情影響供應鏈的持續性未明，可考慮在反彈市況中增加配置或換馬至高股息率配合強勁現金流的股份，以增強投資組合面對逆市風險的能力。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626