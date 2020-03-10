【專家點評】花旗料美國聯儲局下一步會咁做…

花旗外匯策略師Ebrahim Rahbari指出，儘管美聯儲局並沒有如市場預期增加回購分配，但相信聯儲局可能會在不久後進一步放寬貨幣政策，原因包括1)金融狀況繼續收緊，2)現在愈來愈明顯的迹象表明市場出現了混亂的情況。

他預期，聯儲局的下一步可能會通過加強和擴大融資工具和掉期額度來解決市場功能和流動性問題，但同時還包括降息和購買資產，且有可能須要與財政部聯合宣布和進行合作。不過，若疫情關注度和限制升級，即使採取協調行動也不太可能持續穩定市場風險偏好和流動性狀況。

【聯儲局原則上仍有許多選擇】

市場預期下周聯儲局議息或下調0.75厘甚至更多，並且在6月之前將利率降至零。該行則認為聯儲局將在3月會議將利率至少下調0.5厘，以支持市場運作，且可能還需採取許多其他政策以作出支持，皆因目前市場愈來愈重視實體經濟所受的影響，且信貸壓力風險上升，事實上其他央行已經率先行動。估計聯儲局新的融資設施，包括重新啟動定期拍賣工具、提供向私人部門貸款的激勵措施、針對單個資產類別或一類借款人的特定工具等。

資產購買方面，可從目前的每月600億美元增加國庫券購買的規模、以及重新啟動QE，着手進行一項大型的基礎廣泛的資產購買計劃，例如QE2或QE3，主要涉及政府債券；並針對特定壓力的目標資產購買計劃。在季結前，聯儲局和其他監管機構可透過對銀行的監管救助，包括壓力測試調節，減少準備金要求或放寬對銀行的監管，來提供一定的紓解。

但他補充，油價大跌加劇了對經濟的衝擊，央行的寬鬆政策和宏觀政策最多只能遏制而不是完全抵銷這些衝擊所造成的損害。

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