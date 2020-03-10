【名家筆陣】大健：在家工作利多於弊

新冠肺炎疫情在全球肆虐，若然你是上班一族的成員，今日會選擇返公司還是在家工作呢？

事實上，現時「WFH」，即是Work from Home已經成為其中一個本港主要的防疫措施，不過，其實在金融業內，並非每一家金融機構或每一個從業員都可以實行WFH。

免中招影響業務

無論老闆心裏是否願意，在香港不同大小的金融機構，也在採取不同的WFH方案，有些公司命令強制執行，而有些公司則表示交由部門主管或同事自行決定返公司還是留在家中工作。

說到底就是希望減少同事之間的見面和聚集，萬一有同事不小心「中招」，也可以減少需要接受隔離的人數，從而減少對業務運作帶來的影響。

惟金融機構要實行WFH也不容易，這一次經驗才讓大家發現，原來即使是大型金融機構也並不是每一間的IT資源可以支援全體員工在家工作。另外，也曾聽說有前線行家指，近期生意已經好差，難道還夠膽唔返工？惟有每天返公司「扮工」碰碰運氣。

其實WFH或者也是對老闆精神健康的一個考驗，筆者聽說有部門主管要求同事定期報告在家工作與平常上班的工作效率比較。

坦白而言，筆者認為WFH其實效率會更加高，誠然工作量沒有增加，但的確用了更短的時間來完成。經過今次的實驗，筆者建議廣泛推行WFH。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626