【專家點評】管泓姿：美股暴跌 有咩工具可部署？

美國總統揚言會用盡一切方法救市，將正式討論通過減免薪俸稅以及向領取時薪的工人提供幫助，來緩和金融市場對疫情影響的憂慮。市場亦相信美國將進一步調低利率至近零！

相信美國波動市會持續一個多月，每個波幅都是獲利機會。建議投資者可以在美股急跌後利用正向兩倍美股ETF趁低買入博反彈。對於不看好後市的投資者，建議買入納指反向兩倍ETF從跌市中倍大收益。

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