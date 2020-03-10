【專家點評】管泓姿：美股暴跌 有咩工具可部署？
2020年03月10日 11:16
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(Getty Images圖片)
華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，受累沙俄原油價格戰影響，環球股市周一「崩盤」，美股昨日開市後，三大指數更觸發熔斷機制，全日道指跌逾2,000點，三大指數均跌逾7%。 納指反向兩倍ETF在昨日期貨溶斷間急升，華夏納指反向兩倍ETF (07522 )，昨日單日錄得近15%升幅，成交額達1,600萬港元。同時亦有不少投資者看準各國救市措施即將出台，每次急跌後趁低買入正向兩倍ETF博撈底反彈。華夏納指2倍正向ETF (07261)，昨天錄得約1,100萬元新資金淨流入，成交金額達1,440萬元。
美國總統揚言會用盡一切方法救市，將正式討論通過減免薪俸稅以及向領取時薪的工人提供幫助，來緩和金融市場對疫情影響的憂慮。市場亦相信美國將進一步調低利率至近零！
相信美國波動市會持續一個多月，每個波幅都是獲利機會。建議投資者可以在美股急跌後利用正向兩倍美股ETF趁低買入博反彈。對於不看好後市的投資者，建議買入納指反向兩倍ETF從跌市中倍大收益。
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