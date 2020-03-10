港元拆息︰1個月連跌十日 至1.08厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.67厘；1星期升至0.79厘；與樓按相關的1個月續降至1.08厘，呈10連跌；3個月跌至1.33厘。

10/3/2020

隔夜 0.67631厘

1星期 0.79506厘

2星期 0.84107厘

1個月 1.08018厘

2個月 1.24881厘

3個月 1.33446厘

6個月 1.41732厘

12個月 1.49625厘

9/3/2020

隔夜 0.68810厘

1星期 0.75464厘

2星期 0.80232厘

1個月 1.10964厘

2個月 1.26726厘

3個月 1.35304厘

6個月 1.42503厘

12個月 1.51696厘

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