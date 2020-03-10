港元拆息︰1個月連跌十日 至1.08厘
2020年03月10日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.67厘；1星期升至0.79厘；與樓按相關的1個月續降至1.08厘，呈10連跌；3個月跌至1.33厘。
10/3/2020
隔夜 0.67631厘
1星期 0.79506厘
2星期 0.84107厘
1個月 1.08018厘
2個月 1.24881厘
3個月 1.33446厘
6個月 1.41732厘
12個月 1.49625厘
9/3/2020
隔夜 0.68810厘
1星期 0.75464厘
2星期 0.80232厘
1個月 1.10964厘
2個月 1.26726厘
3個月 1.35304厘
6個月 1.42503厘
12個月 1.51696厘
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