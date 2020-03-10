油價崩圍損害電動車業　Tesla首季恐難達需求水平

沙特阿拉伯及俄羅斯爆發「價格戰」，油價崩圍，美股急挫，個股當中，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)周一(9日)股價瀉13.57%，至608美元。

分析料勢衝擊電動汽車和太陽能市場，主要由於市場將更願意使用化石燃料，削弱轉用可再生能源的動力。而每當原油和天然氣價格下降時，電動車和太陽能裝置的銷售亦會出現放緩。

受新冠肺炎疫情影響，Tesla不得不暫時關閉中國上海的工廠和其他店舖，以應對在中國境內和境外的衝擊。Wedbush Securities分析師Dan Ives指出，Tesla於2020年面臨挑戰，因中國的供應鏈問題仍揮之不去，加上中國和歐洲受疫情衝擊，引發需求過剩，認為公司於第1季很難達到需求水平，但指其全年仍可達到50萬輛的交車預期。

諮詢公司Wood Mackenzie的交通運輸首席分析師Ram Chandrasekaran稱，在大市重挫的狀況下，Tesla股價周一下跌並不意外。另認為只有一小部分(約10%)的新車購買者，會根據能源成本去決定購買哪種汽車，多數人會根據自己對汽車的喜好等做出決定，雖然便宜的油價可能會給Tesla銷售帶來一定壓力，但更重要的是電池價格、電池性能和充電基礎設施。

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