新冠肺炎：周大福執董2至4月減薪三成

集團現階段並沒有裁員計劃，而是靈活彈性安排前線和後勤員工在家或辦公室工作，以確保公司業務如常運作。集團並向員工額外提供「有薪在家學習假期」，讓員工參與線上培訓。

此外，集團先後推出「雲商365」和自家研發的「我智營」線上銷售平台，前線或後勤員工均可利用這些平台向親友或顧客推介適合對方的產品。

集團管理層表示，希望透過上述多項靈活措施，為員工帶來更多保障。

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