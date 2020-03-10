傳SOHO中國獲黑石洽私有化 股價炒高37%後停牌
2020年03月10日 11:32
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SOHO中國(00410)周二(10日)上午11時12分起突停牌。該股停牌前報4.1港元，抽高37.58%，成交金額2.98億元。
外媒引述消息人士稱，黑石集團(Blackstone)正在就私有化SOHO中國進行磋商，每股出價0.77美元(約6港元)，涉資40億美元(約312億港元)。據悉有關磋商是自2月初展開，交易最終具體細節料會在未來幾周公布。
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