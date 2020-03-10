傳SOHO中國獲黑石洽私有化　股價炒高37%後停牌

外媒引述消息人士稱，黑石集團(Blackstone)正在就私有化SOHO中國進行磋商，每股出價0.77美元(約6港元)，涉資40億美元(約312億港元)。據悉有關磋商是自2月初展開，交易最終具體細節料會在未來幾周公布。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626