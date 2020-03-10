【大行觀點】野村：受疫情影響　內地通脹會繼續高企

野村的研究告指出，中國2月份的主要居民消費價格指數(CPI)從1月份的5.4%降至5.2%，與市場預期的5.2%一致，但略低於其預期的5.4%。細看分類，食品價格升幅由1月份的20.6%上升至2月份的21.9%，主要是在非洲豬瘟及新冠肺炎疫情下豬價上升(從1月份的116%上升至2月份的135.2%)。

非食品價格通脹從1月份的1.6%下降至2月份的0.9%，部分原因是政府降低了公路通行費價格和一些公用事業價格。但這可能會引起爭議，因為由於封鎖和旅行禁令，大多數人可能在2月份根本不使用收費公路。由於石油和其他原材料的價格下跌，工業生產者出廠價格指數(PPI)從1月份的0.1%降至2月份的負0.4%。

一般而言，農曆新年假後，內地的通脹按年會下降1.5個百分點，去年此情況在2月發生，而今年則在1月發生。故如今觀乎2月通脹數據仍高企，顯得頗不尋常，皆因其反映疫情對消費品供應的打擊，尤其是食品。由於疫情對供應及需面均造成衝擊，其對通脹的影響可能會在短期內持續。

該行預計，由於新春假後肉類價格回落，3月份CPI將回落至4.8%，但隨後由於供應震盪而導致肉類價格上漲，將會反彈至5%甚至更高水平。由於油價下跌和上游原材料供過於求，3月份PPI可能進一步降至負1%。惟該行預計，這些通脹數據對當局制訂貨幣政策的影響有限。

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