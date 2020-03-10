【海外速遞】日本樓盤專家：49萬港元筍盤　即買即收租！

香港樓價貴得驚人，手持數十萬港元要置業，簡直是天方夜譚，不過只要你放眼海外市場，要一圓業主夢亦非遙不可及。

日本福岡天神一個349方呎單位，連64方呎露台，現時開價約49萬港元。這個單位屬於日本知名不動產公司大京(DAIKYO)旗下的LIONS MANSION(獅王公寓)，品質有保證之餘，地段亦優越，因為步行約10分鐘便到達天神地下街。天神地下街涵蓋形形色色的商店，有約150間商店，可算是應有盡有。

而從樓盤步行數分鐘，亦有超級市場及便利店等，能夠滿足生活所需。Sakura Global行政總裁張明珠表示，因為天神較少盤放售，這種單位在市場上比較罕有，而且這個單位相比市場上同類單位，大接近1倍，無論自住或投資也合適。張明珠又指出，同類單位約215方呎，售價約47萬港元，平均呎價約2,186港元。

另外一個筍盤位於大阪，當地是港人熱愛的旅遊勝地，但有沒有想過在當地投資旅館？除了賺取租金收入外，更可藉投資旅館來申請移民日本。這次介紹的旅館採用和風設計，兩層高，佔地約3,254方呎，適合家庭客和一群朋友入住。由旅館出發，步行4分鐘便可到達花園町地鐵站，2個站就可以直達難波。難波是著名的購物美食天堂，道頓堀、心齋橋和黑門市場近在咫尺。

此外，從花園町地鐵站出發，毋須轉乘便可到達西梅田站，西梅田站除了是大阪最大型轉車站之一，可轉乘多條鐵路線外，亦鄰近多所大型百貨公司，包括 LUCUA osaka、大丸百貨和阪急三番街。張明珠表示，這間旅館現時售約1,295萬港元，預期回報可達6厘以上。

對於有意投資旅館的人士，張明珠指有四個注意事項，第一是留意該旅館是否符合日本的旅館牌照要求；第二是考慮旅館的位置，鄰近旅遊景點和機場為佳；第三是留意租金回報率，可以對比市場情況；第四就是要預留充裕資金，因為日本銀行不接受這類的貸款，投資者需要全額支付。

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