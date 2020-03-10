【專家點評】龔成：懂理財並不足夠　更高層次的是…

在這個資本主資社會中，學習理財創富是必須的，因為這是當中的遊戲規則，若你甚麼都不學不做，只能眼白白看着自己的財富被奪取。今日筆者則想簡介一下何謂「理財」，何謂「創富」，兩者有甚麼層次上的分別。

--理財是基本功--

先講「理財」。理財就是學習管理好自己的錢財，如果學會分配得最好，令財富運用得最有效化，並且要明白自己的情況及風險承受程度，從而設計出一套最適合自己的理財策略，平衡組合，令組合為自己帶來最大的效益。

所以學習理財是每一個人都要學習的事，可惜現行的教育卻完全忽視，所以就會出現人工怎樣都不夠用，無法買樓等社會問題，因為他們不明白人工與資產是不一樣的兩回事。

他們努力付出，但卻不知道資本主義的遊戲規則，往往只能獲取付出與取得不成正比的結果，所以我才強調各位為爭取自己基本的所獲，無論如何都要學習創富知識，而理財知識就是當中的基礎。

創富是較更高層次的金錢思維，若沒有理財知識，就無法掌握。創富可說是無中生有，以及錢搵錢的模式，一般人不易掌握。但是對大多數人來說，理財知識是只肯花時間學就能懂的知識，所以若然你是無相關知識的人，學好理財就是第一步。

理財的要點如下：

-量入為出

-養成儲蓄習慣

-減少或停止負債消費

-先儲蓄、再增值、後消費

-明白長期增值的概念

-學習投資而非投機

-學習資金分配

-學習平衡風險與回報

-做好風險管理

-認識各種理財及投資工具

可見理財知識其實不會太難，只要肯花時間學、去應用，最起碼都能掌握基本，而這個基本對大多數人來說已十分有用，不止能做到避免風險、避免財富貶值的效果，更能令自己的財富合理增值。

上述的知識不是天生的，而是可透過學習過程，一步步掌握、應用，只是大多數人從來沒有機會接觸到。所以，大家只能靠自己主動去學，無論是看書、上課程都能獲得當中知識，為自己努力而得的財富做好管理，付上應有的責任。

--創富是進階--

有理財的基礎後，進一步就是學習進階知識，即是創富知識。但大家會發覺，這是另一層次的一回事，這裏只能點出其中的重點：

-學習以錢去賺錢

-學習無中生有創造金錢

-花錢去賺錢

-明白資產的概念

-掌握打工以外的收入

-運用借貸創富

-懂得創造資產

-懂得評估資產價值的方法

-掌握息差概念

-善於借取低成本資金

-懂得以投資持續增值

-能以低風險獲取高回報

-掌握現金流的概念

-明白貨幣的本質

-掌握多種理財投資工具

在這裏可見，創富知識包含更多概念在其中，而且要掌握並不容易，甚至會好像與理財知識有矛盾的地方。而最怕的就是，有些人只掌握了表面的知識，而沒有理解到內裏的原理，以及背後的風險，這是危險的。

--理財與創富不是矛盾--

例如理財知識是量入為出，但創富知識則鼓勵花錢去賺錢，未明白內裏的人會以為矛盾，但實情當然不是。創富知識鼓勵人花錢去創造更多財富，形成循環，這是不易掌握的知識。若果沒有量入為出的基礎概念，很易會亂花錢，不懂得分辨那筆錢花得有價值，那筆錢卻沒有。所以強調先學理財，再學創富。

另外，創富知識往往要學到一定程度才是真正掌握，因很易出現表面掌握的情況。例如運用息差創富，這在低息環境下當然能一直產生現金流，但當進入加息期，利息成本上升，息差收窄。在零風險資產的回報上升下，各產品的要求回報也會很自然地上升，若該產品的回報無法上升，吸引力自然下降，其產品價格下跌也會是自然的事。

因此，創富知識要掌握不是易事，因運用當中的技巧去創富，往往要對其運作有相當的了解，並全面思考當中的風險，才能做到真正創富。因此，若然你是初學者，就先學習理財知識，打好基礎，之後才學習創富知識。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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